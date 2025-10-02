Умер главред «Вечерней Москвы» Куприянов

На 75-м году жизни умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Об этом сообщило издание , которым он руководил.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал в некрологе, что Куприянова часто назвали «Купером».

«Мой первый начальник, приютивший меня после армии в таблоиде „Экспресс-газета“, в котором у меня были едва ли не самые серьезные рубрики — „Дембельский сундук“ и „Крепкий орешек“. Он их придумал», — отметил он.

По его словам, главред был требовательным и надежным человеком, который всегда готов поддержать коллег.

Куприянов руководил «Вечерней Москвой» с 2011 года. За развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу его удостоили ордена Дружбы и ордена «Знак Почета». Также он имел почетное звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.