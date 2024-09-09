Умер бывший глава Марий Эл Евстифеев

Скончался бывший руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев. Об этом сообщил действующий глава региона Юрий Зайцев в своем Telegram-канале .

«Ушел из жизни выдающийся государственный деятель Александр Александрович Евстифеев», — написал он.

Зайцев отметил, что Евстифеев посвятил жизнь общественной и политической деятельности. За свою политическую карьеру несколько раз занимал руководящие посты, в том числе являлся главой региона с 2017 по 2022 годы.

Под руководством Евстифеева Марий Эл достигла значительных успехов в социально-экономическом развитии, добавил Зайцев.

Ранее на 66-м году жизни умер заместитель председателя партии «Яблоко», председатель московского отделения Сергей Иваненко. Депутат Госдумы являлся соавтором и автором более 80 законопроектов, направленных на защиту прав и свобод граждан.