Умер заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко

Заместитель председателя партии «Яблоко», председатель московского отделения Сергей Иваненко скончался на 66-м году жизни. В Telegram-канале партии сообщили, что дату и место прощания объявят позже.

«Депутат Госдумы первых трех созывов, автор и соавтор более 80 законопроектов, направленных на защиту прав и свобод граждан», — рассказали об Иванове однопартийцы.

Причину смерти депутата не назвали.

Иваненко был кандидатом экономических наук, он подготовил около 30 печатных научных трудов, был мастером спорта СССР по шахматам. За свою плодотворную законотворческую деятельность он получил благодарность президента , а за исполнение гражданского долга его наградили медалью «Защитнику свободной России».