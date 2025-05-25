Умер актер из сериалов «Ваша честь» и «Семейный детектив» Геннадий Третьяков

Актер кино и звезда детективов Геннадий Третьяков скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщил портал «Кино-театр».
Причины смерти артиста неизвестны.
Выпускник ГИТИСа имени Луначарского, Третьяков вышел на съемочную площадку уже в зрелые годы, однако быстро завоевал любовь зрителей яркими ролями. На экране впервые появился в начале 2000-х.
Наибольшей популярности актер добился благодаря участию в телесериалах. Особенно зрителям запомнились его персонажи в детективах «Мужчины не плачут», «Ваша честь», «Детективное агентство „Иван да Марья“», а также в исторической картине «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время».
Падение летающей тарелки в Китае попало на видео
«Готовы на подлость». Названа способная устроить покушение на Путина страна
В Госдуму внесли законопроект о выплатах домохозяйкам
Российский военный назвал освобождение из плена подарком для матери
«Все претендуют». В США раскрыли планы Европы на территории Украины
Гигантский белый столб света заметили в небе над США
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте