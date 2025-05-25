Умер актер из сериалов «Ваша честь» и «Семейный детектив» Геннадий Третьяков

Актер кино и звезда детективов Геннадий Третьяков скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщил портал «Кино-театр» .

Причины смерти артиста неизвестны.

Выпускник ГИТИСа имени Луначарского, Третьяков вышел на съемочную площадку уже в зрелые годы, однако быстро завоевал любовь зрителей яркими ролями. На экране впервые появился в начале 2000-х.

Наибольшей популярности актер добился благодаря участию в телесериалах. Особенно зрителям запомнились его персонажи в детективах «Мужчины не плачут», «Ваша честь», «Детективное агентство „Иван да Марья“», а также в исторической картине «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время».