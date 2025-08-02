Умер актер из «Битвы трех королей» Виктор Бутов

Известный актер кино и театра Виктор Бутов скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру» .

Причина смерти Бутова неизвестна. Актер родился в городе Собинка Владимирской области в 1953 году, окончил ГИТИС и режиссерские курсы под руководством Владимира Меньшова.

Театральную карьеру Бутов начал в Тбилисском театре юного зрителя в 1974 году, спустя два года перешел в Московский областной ТЮЗ. В 1991 году он основал «Приват-театр», ставший в СССР первым частным театром.

Широкому кругу зрителей Бутов известен по эпизодическим ролям в фильмах «Побег из тюрьмы» Одесской киностудии, «Вторжение» Станислава Говорухина и «Битва трех королей». Роль в сериале «Моя вторая половинка» стала одной из его последних работ.

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