Умер актер фильмов «Нюхач» и «Одесса-мама» Седнев

Советский и украинский актер кино и сериалов, сценарист, режиссер и писатель Николай Седнев ушел из жизни. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на коллег покойного.

Причины смерти актера не уточнили. Информации о дате и месте прощания пока не поступало.

Седнев родился в 1951 году. Он окончил студию киноактера при Одесской киностудии, в 1987 году — факультет кинорежиссуры КГИТИ имени Карпенко-Карого.

Актер участвовал в съемках с 1990-х, на его счету российские, украинские и совместные проекты. Седнев снимался в кинокартинах «Нюхач», «Пляж» «Одесса-мама», «Стреляй, немедленно!», «Заяц, жареный по-берлински», «Дружная семейка» и другие.

На прошлой неделе стало известно о смерти актера Александра Крючкова. Он сыграл в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «След». Артист скончался в возрасте 80 лет.