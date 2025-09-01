Улыбка Джокера ценой в ВИЧ. Подростки массово стали резать рот ради красоты

Новый тренд у подростков заполонил соцсети — дети придумали «подрезать» себе уголки рта, чтобы расширить его и добиться эффекта «клоунской» улыбки. Врачи и родители забили тревогу — такие «операции» опасны для жизни. Как отметил в беседе с 360.ru доктор медицинских наук, врач педиатр Одинцовской областной больницы, ведущий научный сотрудник НИКИ детства Подмосковья Павел Бережанский, эта процедура крайне опасная и бессмысленная.

«Самостоятельное подрезание уголков рта крайне опасная, "дурацкая" и бессмысленная процедура. При этом может возникнуть инфицирование раны бактериями и грибковой инфекцией. Любое повреждение может привести к серьезному заражению», — сказал он.

Помимо заражения, возрастает риск подхватить инфекции, передающиеся через раны, — например, гепатит и ВИЧ. Еще разрезы чреваты нарушением мимики, потому что легко повредить нервы.

«Повреждение нервных окончаний может вызвать неконтролируемое подтекание слюны», — предупредил доктор.

По его словам, самое частое осложнение такой процедуры — асимметрия лица. Из-за непрофессионального вмешательства оно может принять безобразный вид. Когда рана заживает, то на месте порезов появляются рубцы. Устранить их трудно, даже профессиональным специалистам.

Через несколько лет после подрезания уголки рта примут неестественный вид, может нарушиться артикуляция и начаться проблемы с речью.

Ранее подростки увлеклись другим жутким трендом — «догони друга с ДЦП». Дети изображали человека с ограниченными возможностями и ходили друг за другом.