Средний размер пенсии по старости в 2025 году назвали в Госдуме

Депутат Чаплин: средний размер пенсии по старости составит около 24 тысяч рублей

В 2025 году средний размер пенсии по старости в России составит порядка 24 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит 24059,12 рублей», — сказал он.

Чаплин напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии в стране увеличатся на 7,3%. Повышение коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.

Глава министерства труда России Антон Котяков ранее напоминал, что в феврале 2025 года страховые пенсии дополнительно увеличат на показатель фактической инфляции, зафиксированной по итогам 2024 года.

После того, в середине января Росстат оценит фактическую инфляцию за прошлый год, затем правительство может принять решение об увеличении пенсий в России до соответствующего уровня.