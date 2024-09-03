Украинский атлет назвал россиянина на Паралимпиаде «недоразумением»

Украинский спортсмен Александр Литвиненко обозвал «недоразумением» российского атлета Евгения Торсунова, взявшего золото на Паралимпиаде в Париже. Об этом сообщили украинские СМИ.

«Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. Я имею такую ​​обиду немного на себя. Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО. Они приедут домой и будут фотографироваться с депутатами», — сказал украинец.

В соревнованиях по прыжкам в длину Евгений Торсунов из России завоевал первое место с результатом 5,83 метра. Россиянин установил паралимпийский рекорд. На втором месте оказался спортсмен из Бразилии Асер Рамос. Бронза досталась украинцу Литвиненко.

Ранее украинский пловец Александр Комаров не захотел фотографироваться вместе с российским спортсменом Кириллом Пульвером на Паралимпийских играх. Пульвер выиграл серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5, а Комаров — бронзу.