Украинские власти запаниковали из-за случившегося с Зеленским перед переговорами

Глава Белого дома Дональд Трамп загнал украинского лидера Владимира Зеленского в ловушку, когда потребовал от него прямых переговоров с Россией. Об этом заявил советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«Позиция Трампа ясна: нужно, чтобы были прямые переговоры России и Украины. От этого Зеленский никуда не сможет уйти в сторону», — отметил эксперт.
Соскин обратил внимание, что американский лидер поступил очень тонко, возложив все последствия за возможный срыв встречи на плечи Зеленского.
При срыве переговоров с Россией властям Украины стоит четко понимать все возможные последствия. Такой прогноз со ссылкой на свои источники опубликовало немецкое издание Zeit.
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