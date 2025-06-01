Украину ждет гражданская война и раскол ВСУ при провале переговоров с Россией
Zeit: Украине грозит гражданская война при провале переговоров с Россией
При срыве переговоров с Россией властям Украины стоит четко понимать все возможные последствия. Один из вероятных сценариев — гражданская война. Такой прогноз со ссылкой на свои источники опубликовало немецкое издание Zeit.
По мнению собеседников журналистов, украинское правительство может потерять стабильность из-за переговоров о прекращении конфликта, после чего ВСУ способны расколоться: одна группа продолжит атаки на территорию России, вторые капитулируют, а третьи будут пытаться искать любые пути выживания.
«Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции», — подчеркнули авторы материала.
При этом в Киеве, судя по всему, не до конца понимают полную картину происходящего. Именно поэтому, по оценке издания, на Украине может возникнуть масштабный внутренний конфликт.