При срыве переговоров с Россией властям Украины стоит четко понимать все возможные последствия. Один из вероятных сценариев — гражданская война. Такой прогноз со ссылкой на свои источники опубликовало немецкое издание Zeit.

По мнению собеседников журналистов, украинское правительство может потерять стабильность из-за переговоров о прекращении конфликта, после чего ВСУ способны расколоться: одна группа продолжит атаки на территорию России, вторые капитулируют, а третьи будут пытаться искать любые пути выживания.

«Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции», — подчеркнули авторы материала.

При этом в Киеве, судя по всему, не до конца понимают полную картину происходящего. Именно поэтому, по оценке издания, на Украине может возникнуть масштабный внутренний конфликт.