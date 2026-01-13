Украинские аферисты переориентировались с россиян на европейцев

Кузнецов: украинские колл-центры переключились с россиян на жителей СНГ и Европы

Предпринимаемые в России меры по усилению кибербезопасности заставили украинских телефонных аферистов переориентироваться на европейцев и жителей стран СНГ. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

«Мы в 2025 году на фоне предпринимаемых в стране мер противодействия видим существенный переток телефонных звонков уже в сторону других государств», — заявил Кузнецов.

Украинские мошенники звонят более чем в 20 стран Европы и СНГ. При этом бывают дни, когда злоумышленники совершают до двух миллионов звонков.

Кузнецов добавил, что благодаря партнерству «Сбера» и мессенджера MAX удалось создать новые инструменты защиты. Это повысило безопасности 75 миллионов пользователей национальной цифровой платформы, а также расширило возможности банка по выявлению мошеннических операций. Как итог — в конце 2025 года снизились объемы хищений у россиян.

Ранее зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предупредил, что аферисты стали чаще вовлекать в схемы дроппинга студентов, пенсионеров и безработных.