Депутат Панеш предупредил о росте случаев вовлечения россиян в схемы дроппинга

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с NEWS.ru предупредил о росте случаев вовлечения людей в схемы дроппинга. Злоумышленники активно ищут жертв для обналичивания похищенных средств, предлагая работу с высокой зарплатой.

По словам депутата, банковские карты и аккаунты дропперов используются как перевалочные пункты для маскировки следов преступлений. Хотя за свои услуги граждане получают небольшой процент, такой заработок может обернуться серьезными проблемами с законом.

Панеш отметил, что чаще всего жертвами становятся социально и финансово уязвимые категории граждан, включая студентов, безработных и пенсионеров. Мошенники размещают замаскированные под обычную работу вакансии с высоким доходом без требований к опыту на досках объявлений и в мессенджерах.

Один из распространенных методов вовлечения в дроппинг — случайный перевод денег на карту незнакомца с последующей просьбой вернуть их. Также данные могут добываться через фейковые сайты, поддельные приложения банков и фишинговые рассылки.

С 5 июля 2025 года ужесточена уголовная ответственность за такие действия по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Даже за разовое пособничество можно получить до трех лет лишения свободы.

Для того чтобы не стать дроппером, важно соблюдать ключевые правила: не передавать данные своих банковских карт, не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях и игнорировать слишком выгодные предложения о работе.