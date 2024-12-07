Указ Петра I украли из архива и увезли в Испанию

Неизвестные выкрали выкрали указ императора Петра I из Российского государственного военно-исторического архива. На его месте обнаружили поддельный документ, сообщил «Известиям» источник .

Муляжом оказался Указ императора Петра I от 11.11.1723 г. «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного уголья и руд». Это выяснилось после того, как документ выставили на торги аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании.

Эксперты изучили находящуюся в Россию копию и выявили ряд отличий, указывающих на подделку. Соответствующее письмо направили в Росархив. Сейчас выясняется, кто подменил указ российского императора и увез его в Испанию, ведется проверка.

Подобный случай произошел в октябре, когда украденный из Российского государственного военно-исторического архива подлинник указа российского императора Петра II увезли во Францию для продажи на аукционе.