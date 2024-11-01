Украденный из Российского архива подлинник указа Петра II продали на аукционе во Франции

Украденный из Российского государственного военно-исторического архива подлинник указа российского императора Петра II продали на аукционе во Франции. Об этом свидетельствует размещенный на сайте Аguttes лот.

О пропаже документа заявили 24 октября. Речь идет об указе императора об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга. Вместо подлинника в архиве оставили поддельный документ, поэтому неизвестно, когда произошла подмена, сообщил Telegram-канал Baza.

На сайте аукционного дома написано, что указ очень редкий, поскольку император скончался в 14 лет. Изначальная цена на торгах начинается с одной тысячи евро, документ продали за 3120 евро, это примерно 330 тысяч рублей.

Арт-аукцион Heffel представит монету «Танцевальный экран» художника Джеймса Харта. Оценка лота составляет почти два миллиона долларов.