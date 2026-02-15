УК пригрозили серьезными штрафами за публикацию списков должников

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что вывешивание в подъездах списков должников по коммунальным платежам без их согласия является нарушением закона. Об этом он сообщил ТАСС .

По словам парламентария, такая публикация подпадает под статью 13.11 КоАП о сохранности персональных данных. Для юридических лиц штраф составляет от 300 до 700 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 1,5 миллиона. К персональным данным относятся фамилия, имя, отчество и даже инициалы.

Колунов отметил, что УК иногда пытаются обойти закон, вывешивая обезличенные списки — с номером квартиры и суммой долга. Однако судебная практика показывает, что и такая информация может быть признана нарушением.

Решение в каждом конкретном случае принимает суд. Депутат призвал управляющие компании согласовывать любые действия с персональными данными жильцов.

Ранее россияне стали массово жаловаться на подскочившую стоимость коммунальных услуг. В Кремле заявили, что будут внимательно мониторить ситуацию.