УК обязали отчитываться перед всеми жильцами с 2026 года

Строгий порядок ежегодной отчетности перед жильцами для управляющих компаний начнет действовать с 2026 года. Об этом ТАСС рассказала депутат Государственной думы Сардана Авксентьева на X Восточном экономическом форуме.

Она пояснила, что принятый закон установит единую форму отчета для УК, ТСЖ и жилищных кооперативов. Документы будут публиковаться в системе ГИС ЖКХ в первом квартале каждого года.

«Закон вступил в силу буквально 1 сентября и со следующего года у людей появится больше возможностей анализировать работу управляющих компаний, выставлять им какие-то свои промежуточные оценки», — заявила Авксентьева.

Она уточнила, что это поможет жильцам принимать взвешенные решения о продлении договоров. В отчетах будет указана информация о финансовой деятельности, оказанных услугах и выполненных работах.

Также там представят данные о ценах на коммунальные ресурсы. Доступ к документам получат все владельцы жилых помещений. Единая форма отчетности утверждается Министерством строительства России.

Ранее эксперт напомнил, что УК также обязана следить за состоянием крыш и стен, проводить косметический ремонт при необходимости, устранять протечки и засоры по стояку, кроме квартир.