Россиянам напомнили, что УК обязана следить за состоянием крыш и стен

Замдекана юридического факультета Финансового университета при правительстве России Александр Жуков сообщил сайту aif.ru , что УК обязана следить за состоянием крыш и стен, проводить косметический ремонт при необходимости, устранять протечки и засоры по стояку, кроме квартир.

Также в обязанности входит дезинсекция, проверка систем газоснабжения, отопления и электрооборудования, телекоммуникационных сетей и контроль за пожарной безопасностью.

Юрист Ксения Зайцева в беседе с ИА НСН уточнила, что УК отвечает за уборку и благоустройство придомовой территории и должна возмещать ущерб, например, если на автомобиль упадет дерево.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому УК должны отчитываться перед жильцами о своей работе за предыдущий год в течение первого квартала текущего года.