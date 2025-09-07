В Центральном, Приморском, Петроградском, Фрунзенском и Колпинском районах Петербурга жители почувствовали сильный химический запах. В городской экологической службе объясняют это метеорологическими условиями. В чем дело, объяснил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в беседе с РТ .

«Для Петербурга это нехарактерное явление с его ветреным и дождливым климатом. В Омске, Красноярске давно привыкли к режиму НМУ — неблагоприятных метеорологических условий. Казалось бы, НМУ — штормовой ветер, ливень и так далее. Нет, как раз наоборот. Тишь да гладь. Зачастую причиной НМУ является не только безветренная погода, но и температурная инверсия», — сказал он.

Эколог пояснил, что температурная инверсия в метеорологии — это редкое явление, когда температура воздуха повышается с высотой, а не снижается, как обычно.

Обычно температура воздуха снижается с увеличением высоты над землей. Но иногда погода меняется так, что город оказывается под своеобразной «теплой крышкой». Нагретый воздух у поверхности не поднимается вверх, а остается в нижних слоях атмосферы.

Ранее синоптик Александр Шувалов пообещал петербуржцам августовскую погоду в начале сентября.С 1 по 5 сентября столбики термометров поднимались до +23 градусов. Но теперь начнется похолодание с дождями.