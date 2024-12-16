«Ух какой мороз». В Мурманской области предрекли холода до -38 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал значительное понижение температуры воздуха и непогоду в нескольких северных и западных регионах России. Об этом он рассказал ТАСС .

«В понедельник и вторник в Мурманской области [ожидается] ух какой мороз, которого давно не было, — минус 35-38 градусов», — сообщил он.

Синоптик добавил, что в Ленинградской области ночью температура упадет до -16, при этом будет идти сильный снег, сугробы в регионе значительно вырастут. А в Калининградской усилится ветер — до 32 метров в секунду. Высота волн в Балтийском море может достичь пяти метров.

Ранее сервис «Яндекс. Погода» сообщил, что новый год для жителей Нижегородской области начнется с существенного похолодания. В ночь на 5 января ожидается температура до -32 градусов.