«Яндекс.Погода»: морозы до -32 градусов ожидают жителей Нижнего Новгорода в январе

Жителей Нижнего Новгорода ожидает существенное похолодание в начале 2025 года. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода».

По информации экспертов, в последние дни декабря столбики термометров не опустятся ниже -20 градусов. Однако после празднования Нового года наступят сильные морозы.

Синоптики отметили, что уже 1 января температура воздуха составит -25 градусов в ночное время. Впоследствии холода будут только усиливаться. Пик придется на 5 января — в темное время суток прогнозируется до -32 градусов. Днем небольшое послабление — до -24 градусов.