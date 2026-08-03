Угрожает только Западному полушарию. Как заражаются вирусом Бурбон

Вирус Бурбон считается достаточно редким и распространяется только на Западном полушарии. Об этом 360.ru заявил вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он объяснил, что вирус передается через клещей Amblyomma americanum, которые не водятся ни в России, ни в странах Европы. Специалист назвал крайне маловероятным, что болезнь в будущем сможет передаваться воздушно-капельным путем. По его словам, россиянам вирус Бурбон не угрожает.

«У нас его нет, и в Европе его тоже нет. В Восточном полушарии его нет, поэтому этот вирус, конечно, для нас не представляет какой-то опасности», — подчеркнул Альтштейн.

Он уточнил, что вирус встречается в основном в США. Заболевание сложно диагностировать, а вакцины от него не существует, рассказал эксперт. За 12 лет вирусом Бурбон заразились всего семь человек, в двух случаях болезнь закончилась летальным исходом.

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