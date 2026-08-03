Смертельная инфекция без вакцины. Что известно о новом вирусе Бурбон
Вирусолог Альтштейн: вирус Бурбон переносит Amblyomma americanum
В Соединенных Штатах забили тревогу из-за нового вируса под названием Бурбон. Заражение этой смертельно опасной инфекцией достаточно трудно определить. Осложняет ситуацию и то, что против вируса нет ни вакцин, ни специфического лечения.
Где можно заразиться
Главное коварство болезни заключается в трудности ее диагностики, так как основными симптомами считают высокую температуру, слабость, утомляемость, головную боль, ломоту, тошноту и сыпь.
По данным CBS News, когда вирусом заразился 67-летний американец из Лонг-Айленда, то врачи подозревали у него болезнь Лайма. Диагностировать Бурбон удалось только благодаря анализу крови на антитела.
Роспотребнадзор подтвердил, что данных о циркуляции этого вируса на территории России нет. Ведомство в круглосуточном режиме продолжает мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и за рубежом.
Вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал 360.ru, что вирус Бурбон обнаружили в США в 2014 году в Центре контроля инфекционных заболеваний CDC. По словам ученого, он относится к тоготовирусам, заразиться которыми можно только через укус клеща.
«Это РНК-содержащий вирус. Геном его состоит из нескольких частей, и такие вирусы известны достаточно давно — с 60-х годов. Есть семь видов вирусов, которые входят в этот род», — подчеркнул он.
Специалист уточнил, что вирус Бурбон переносится клещом Amblyomma americanum, также известным под названием «одинокая звезда» из-за характерного серебристо-белого пятна на спине самки.
«У нас его нет, и в Европе его тоже нет. В Восточном полушарии его нет, поэтому этот вирус, конечно, для нас не представляет какой-то опасности», — объяснил вирусолог.
Чем опасен вирус
Альтштейн добавил, что известно всего несколько случаев заболеваний, вызванных вирусом Бурбон.
Вакцины нет, и диагностика его сложна. Но этот вирус даже в Соединенных Штатах не распространен широко. Правда, может быть очень много случаев, когда заболевание происходит, но его не удается диагностировать. Какой-то большой проблемой для российской медицины этот вирус, конечно, не является.
В России могут быть другие тоготовирусы, передающиеся клещами, но чаще всего заражаются животные.
«В отношении других вирусов нельзя исключить заболевание у людей, но это тоже достаточно редкая вещь. Этот род тоготовирусов заслуживает изучения, потому что болезнь может протекать очень тяжело и может давать смертельные результаты», — заключил специалист.
Также специалист усомнился в том, что вирус может мутировать и изменить способ передачи.
«Вероятность того, что он приобретет способность передаваться воздушно-капельным путем, настолько низка, что даже, наверное, не стоит и обсуждать. Это крайне маловероятно», — объяснил эксперт.
По его словам, за 12 лет в мире описали всего семь случаев заражения вирусом, причем два из них закончились летальным исходом. Собеседник 360.ru отметил, что специфического лечения по-прежнему нет — зараженный человек выздоравливает при обычном уходе за ним.