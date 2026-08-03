Смертельная инфекция без вакцины. Что известно о новом вирусе Бурбон

В Соединенных Штатах забили тревогу из-за нового вируса под названием Бурбон. Заражение этой смертельно опасной инфекцией достаточно трудно определить. Осложняет ситуацию и то, что против вируса нет ни вакцин, ни специфического лечения.

Где можно заразиться

Главное коварство болезни заключается в трудности ее диагностики, так как основными симптомами считают высокую температуру, слабость, утомляемость, головную боль, ломоту, тошноту и сыпь.

По данным CBS News, когда вирусом заразился 67-летний американец из Лонг-Айленда, то врачи подозревали у него болезнь Лайма. Диагностировать Бурбон удалось только благодаря анализу крови на антитела.

Роспотребнадзор подтвердил, что данных о циркуляции этого вируса на территории России нет. Ведомство в круглосуточном режиме продолжает мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и за рубежом.

Вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал 360.ru, что вирус Бурбон обнаружили в США в 2014 году в Центре контроля инфекционных заболеваний CDC. По словам ученого, он относится к тоготовирусам, заразиться которыми можно только через укус клеща.

«Это РНК-содержащий вирус. Геном его состоит из нескольких частей, и такие вирусы известны достаточно давно — с 60-х годов. Есть семь видов вирусов, которые входят в этот род», — подчеркнул он.

Специалист уточнил, что вирус Бурбон переносится клещом Amblyomma americanum, также известным под названием «одинокая звезда» из-за характерного серебристо-белого пятна на спине самки.

«У нас его нет, и в Европе его тоже нет. В Восточном полушарии его нет, поэтому этот вирус, конечно, для нас не представляет какой-то опасности», — объяснил вирусолог.