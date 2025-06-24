Уголовную ответственность для дропперов ввели в России

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для дропперов — подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон устанавливает уголовное наказание до трех лет лишения свободы для тех, кто предоставляет за вознаграждение свои банковские реквизиты. До шести лет грозит организаторам такой деятельности.

К ответственности не будут привлекать лиц, передавших данные бесплатно, по незнанию или под давлением.

Путин 24 июня подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документ направлен на соблюдение норм современного литературного языка и уменьшение числа случаев использования иностранных слов.

Еще один подписанный президентом закон касается изменений в федеральном бюджете на 2025 год, сообщили «Известия».