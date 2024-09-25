Уголовное дело возбудили из-за незаконной свалки в Подмосковье

В Раменском возбудили уголовное дело по факту халатной работы сотрудников администрации, которая привела к появлению незаконного мусорного полигона. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК Московской области.

Свалка в селе Михайловская Слобода Раменского городского округа появилась пять лет назад. Местные жители все это время жаловались на плохой запах и загрязнение окружающей среды, отметили в ведомстве.

«Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе.

Ранее незаконную свалку грунтов и строительных отходов обнаружили в Домодедове. Часть мусора находится в водоохранной зоне ручья, притока реки Северки. В Минэкологии ущерб от незаконной свалки оценили в 264 тысячи рублей