Ущерб от незаконной свалки в Домодедове оценили в 264 тысячи рублей

Специалисты «Экоцентра» провели исследование и лабораторный анализ проб отходов. Как выяснилось, сами по себе навалы нетоксичны, но они перекрыли плодородный слой и нанесли ущерб почвам. Свалка заняла 242 квадратных метра площади, в том числе в водоохранной зоне ручья.

Сумма ущерба составила 264 тысячи рублей. Решается вопрос о возмещении вреда в судебном порядке.

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