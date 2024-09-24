Ущерб от незаконной свалки в Домодедове оценили в 264 тысячи рублей

Незаконную свалку грунтов и строительных отходов обнаружили в домодедовском микрорайоне Барыбино. Часть навалов расположена в водоохранной зоне ручья, притока реки Северки. Минэкологии устанавливает причины нарушения.
Специалисты «Экоцентра» провели исследование и лабораторный анализ проб отходов. Как выяснилось, сами по себе навалы нетоксичны, но они перекрыли плодородный слой и нанесли ущерб почвам. Свалка заняла 242 квадратных метра площади, в том числе в водоохранной зоне ручья.
Сумма ущерба составила 264 тысячи рублей. Решается вопрос о возмещении вреда в судебном порядке.