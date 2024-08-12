УФСИН Мордовии проверит данные о якобы банкете в местной колонии

УФСИН России по Республике Мордовия проведет проверку информации о «банкете» в местной колонии. Об этом сообщила газета «Известия» .

«В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе», — заявил представитель ведомства в беседе с изданием.

Также в пресс-службе УФСИН добавили, что осужденные имеют право заказывать еду через магазин при учреждении за счет заработанных средств.

Ранее «Известия» опубликовали снимок с видеокамеры, на котором можно видеть, как за столами с едой в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7 сидят более 20 человек.

По словам источника газеты, на фото запечатлены осужденные за тяжкие преступления, включая участников и активных членов этнических преступных группировок, занимающихся распространением наркотиков в стране.

Судя по снимку, угощались отбывающие наказание в колонии строгого режима шашлыками, салатами, пиццей и сладостями.