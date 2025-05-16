УФАС: оборот текстильной промышленности Москвы вырос на 42% в 2024 году

Пресс-служба московского УФАС представила данные, согласно которым оборот в текстильной промышленности увеличился на 42% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты ведомства считают, что такой рост стал возможен благодаря активизации бизнеса после ухода зарубежных компаний, написала «Москва.ру» .

Предприятия, занимающиеся производством текстиля и одежды, смогли заработать более 226 миллиардов рублей.

Хотя доля текстильной промышленности составляет примерно 3% от общего оборота обрабатывающей промышленности города (без учета нефтегазового сектора), на уровне страны этот показатель достигает 18%.

Москва оказывает поддержку малому и среднему бизнесу, и именно малые предприятия обеспечивают значительный прирост в отрасли (+81%, до 114,1 миллиарда рублей за год). Средние предприятия увеличили свои доходы на 17% по сравнению с предыдущим годом, получив 112 миллиардов рублей.