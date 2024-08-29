Уехавшим из России предрекли судьбу Павла Дурова

Уехавшие из России могут повторить судьбу основателя Telegram Павла Дурова. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Он призвал всех известных россиян, покинувших страну, «очнуться и не быть дураками». По его мнению, находясь за границей, нужно помнить о нависшей опасности.

«Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира. Для Запада они навсегда будут русскими и разменной монетой в решении далеких от демократии глобальных задач», — подчеркнул парламентарий.

Задержание Дурова снова показало избирательность «палочной демократии на Западе», резюмировал он. Основателя Telegram арестовали после того, как он прилетел во Францию. Прокуратура Парижа обвинила Дурова в соучастии в торговле наркотиками, распространении порнографии, мошенничестве и других правонарушениях.