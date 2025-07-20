Удивительное природное явление сняли в небе Санкт-Петербурга

Облачный вал сняли в небе над Санкт-Петербургом

Видео позволяет увидеть вал с разных ракурсов и одновременно полюбоваться живописной панорамой Северной столицы. Когда именно удалось снять природное явление, не уточняется.

Валовые облака получили название из-за схожести с длинным валом. Подобный тип формируется на границе атмосферных фронтов. Главной причиной их образования, как считают ученые, является ротация связанных с морским бризом воздушных масс.

Валовые облака не изучили до конца. Некоторые исследователи полагают, что это спиральные рукава циклонов, однако единого объяснения до сих пор нет.

Ранее гигантский белый гриб нашли в лесах Наро-Фоминска.