Ударная десятка. Российская команда переписала историю Менделеевской олимпиады

Сборная России добилась исторического результата на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Соревнования прошли в Федеральном университете Минас-Жерайс в Бразилии. Участвовали представители 40 стран. Всего организаторы разыграли 19 золотых, 38 серебряных и 58 бронзовых наград.

Максимум высших наград взяли все десять участников российской команды — каждый увезет домой по золотой медали. Лидером сборной стал московский школьник.

Владимир Елистратов представлял столичную школу Центра педагогического мастерства. За выдающиеся достижения он получил и Премию имени академика Валерия Лунина.

Международная Менделеевская олимпиада — преемница Всесоюзной химической олимпиады, она сохраняет и ее нумерацию. Участвуют в ней школьники выпускных классов. Кроме стран СНГ — это представители Румынии, Болгарии и Македонии.

В феврале 2025 года школьники из Солнечногорска также стали победителями международного этапа всероссийской олимпиады.