Удар по теневому бизнесу. Данные о соискателях начнут проверять в госинформсистемах

HR-эксперт Мурадян: доступ работодателей к госинформсистемам упростит найм

Belkin Aleksey/news.ru
Фото: Belkin Aleksey/news.ru/www.globallookpress.com

Если работодателям откроют доступ к госинформсистемам для проверки резюме, это сделает процесс найма более удобным, быстрым и прозрачным. Благодаря такой мере рынок труда станет цивилизованнее, рассказал 360.ru HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала «Амалко» Гарри Мурадян.

Минцифры в 2025 году планирует дать возможность работодателям проверять информацию из резюме в госинформсистемах. При этом запрос на доступ к данным будет открывать сам соискатель.

«Проверка данных в резюме действительно актуальна и нужна, поскольку фальсификация информации — распространенная проблема. Особенно это касается профессионального опыта и стажа», — отметил эксперт.

Мурадян напомнил, что с подделкой данных о трудовом стаже сталкиваются до 30% работодателей в сфере IT. Существует и теневой бизнес, помогающий трудоустраиваться некомпетентным гражданам.

Если дать возможность работодателям проверять данные, это ускорит процесс найма и снизит число мошеннических случаев. В плюсе останутся и соискатели, потому что им не придется собирать бумажные справки.

Введение такой системы, безусловно, сделает процесс найма более прозрачным и объективным

Гарри Мурадян.

HR-эксперт

Есть у такой системы и недостатки. У работников без официального оформления могут возникнуть сложности, потому что их занятость не отразится в госсистемах. Для трудоустройства им придется использовать рекомендации, портфолио, результаты собеседований и тестов.

Ранее эксперт Владислав Быханов перечислил способы быстрее добиться повышения. По его словам, на продвижение в карьере может позитивно повлиять оффер от другой компании.

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