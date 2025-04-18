Удар по теневому бизнесу. Данные о соискателях начнут проверять в госинформсистемах
HR-эксперт Мурадян: доступ работодателей к госинформсистемам упростит найм
Если работодателям откроют доступ к госинформсистемам для проверки резюме, это сделает процесс найма более удобным, быстрым и прозрачным. Благодаря такой мере рынок труда станет цивилизованнее, рассказал 360.ru HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала «Амалко» Гарри Мурадян.
Минцифры в 2025 году планирует дать возможность работодателям проверять информацию из резюме в госинформсистемах. При этом запрос на доступ к данным будет открывать сам соискатель.
«Проверка данных в резюме действительно актуальна и нужна, поскольку фальсификация информации — распространенная проблема. Особенно это касается профессионального опыта и стажа», — отметил эксперт.
Мурадян напомнил, что с подделкой данных о трудовом стаже сталкиваются до 30% работодателей в сфере IT. Существует и теневой бизнес, помогающий трудоустраиваться некомпетентным гражданам.
Если дать возможность работодателям проверять данные, это ускорит процесс найма и снизит число мошеннических случаев. В плюсе останутся и соискатели, потому что им не придется собирать бумажные справки.
Введение такой системы, безусловно, сделает процесс найма более прозрачным и объективным
Гарри Мурадян.
HR-эксперт
Есть у такой системы и недостатки. У работников без официального оформления могут возникнуть сложности, потому что их занятость не отразится в госсистемах. Для трудоустройства им придется использовать рекомендации, портфолио, результаты собеседований и тестов.
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