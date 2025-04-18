Удар по теневому бизнесу. Данные о соискателях начнут проверять в госинформсистемах

Если работодателям откроют доступ к госинформсистемам для проверки резюме, это сделает процесс найма более удобным, быстрым и прозрачным. Благодаря такой мере рынок труда станет цивилизованнее, рассказал 360.ru HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала «Амалко» Гарри Мурадян.

Минцифры в 2025 году планирует дать возможность работодателям проверять информацию из резюме в госинформсистемах. При этом запрос на доступ к данным будет открывать сам соискатель.

«Проверка данных в резюме действительно актуальна и нужна, поскольку фальсификация информации — распространенная проблема. Особенно это касается профессионального опыта и стажа», — отметил эксперт.

Мурадян напомнил, что с подделкой данных о трудовом стаже сталкиваются до 30% работодателей в сфере IT. Существует и теневой бизнес, помогающий трудоустраиваться некомпетентным гражданам.

Если дать возможность работодателям проверять данные, это ускорит процесс найма и снизит число мошеннических случаев. В плюсе останутся и соискатели, потому что им не придется собирать бумажные справки.