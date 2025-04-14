Стать кандидатом на повышение можно, доказав свою эффективность и имея хорошую репутацию в коллективе. Об этом рассказал управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов в интервью радио Sputnik .

Эксперт отметил, что для получения повышения за короткий срок лучше принести оффер от другого работодателя. Тогда начальник попытается удержать работника, предложив премию или продвижение по карьерной лестнице.

По словам Быханова, если вы профессионал на рынке, вам будут поступать предложения о работе, которые можно использовать как рычаг давления на руководителя. Есть и более мягкий способ: обсудив с руководителем свой прогресс, попросить дополнительную нагрузку, требующуюся на более высокой позиции. Если покажете себя хорошо — руководитель может дать гарантии повышения.

Специалист посоветовал определить с начальником дату, когда вы вернетесь к этому вопросу и продемонстрируете результаты, чтобы рассчитывать на успех.