Мошенники стали притворятся сотрудниками мессенджера MAX

Телефонные мошенники придумали новый способ, чтобы обманывать российских граждан. Они представляются сотрудниками мессенджера MAX и убеждают срочно активировать так называемый «аккаунт безопасности», сообщило издание «Код Дурова» .

Злоумышленники просят жертв продиктовать код из СМС от «Госуслуг». Они объясняют, что пароль нужен им якобы для тесной интеграции мессенджера с другими государственными сервисами.

Эксперты призвали россиян никогда не говорить никому коды подтверждения и предупредить об этой преступной схеме своих знакомых. В пресс-службе MAX подтвердили, что сотрудники никогда не звонят пользователям.

Ранее директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук сообщил, что аферисты стали звонить пользователям от имени представителей маркетплейсов.

Злоумышленники говорят гражданам, что им пришел заказ, который якобы можно забрать после подтверждения личности с помощью смс-кода. Если человек называет пароль, мошенники заходят в его личный кабинет или подтверждают операции с его банковскими счетами.