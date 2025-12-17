Удар по ночным попойкам. В ГД оценили ограничение продажи алкоголя во дворах

Ограничение продажи алкоголя в точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, положительно скажется на безопасности в Подмосковье. Об этом 360.ru заявил руководитель проекта «Трезвая Россия», член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Он прокомментировал идею ограничить с 1 марта 2026 года время продажи спиртного в магазинах, находящихся во дворах жилых домов.

«Это нормальная тенденция и нормальное решение сложного вопроса, который многократно люди на местах поднимали. Я имею в виду регионы, и Подмосковье здесь не исключение», — отметил парламентарий.

Хамзаев объяснил, что запрет коснется только магазинов, которые выходят внутрь придворовой территории.

«Никто не говорит о полном закрытии, речь идет только об ограничении во времени работы, чтобы не было ночных попоек. Вы знаете, они вызывают недовольство со стороны граждан, также здесь важен вопрос безопасности», — сказал собеседник 360.ru.

По его мнению, мера поможет сделать дворы многоэтажек более спокойными и безопасными. Он добавил, что люди должны отдыхать, а не слушать «каждый второй вечер маленькие криминальные разборки».

Ранее в Госдуме призвали запретить продавать спиртное беременным россиянкам. Парламентарий Татьяна Буцкая предложила вносить рожениц в некий реестр в рамках борьбы с алкоголизацией женщин.