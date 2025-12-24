Российскую электростанцию на Луне построят к 2036 году

Завершить строительство электростанции на Луне собираются к 2036 году. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«В декабре 2025 года Роскосмос заключил государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ до 2036 года по созданию российской лунной электростанции», — заявили в госкорпорации.

В процессе реализации проекта создадут космические аппараты, проведут наземные эксперименты и летные испытания, а также развернут необходимую инфраструктуру на Луне.

Там отметили, что постройка электростанции — это важный проект, который поможет перейти от единичных миссий к долгосрочной программе изучения спутника планеты.

Ранее заместитель директора департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой сообщил, что Россия уже выбрала наиболее перспективную область на Луне для строительства базы. Ее изучит специальный луноход. По его словам, планируют построить четыре посадочные и две орбитальные лунные станции.