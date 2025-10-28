Учредитель «Регионхимснаб» Угрюмов предупредил об опасности резкого сокращения персонала в химической промышленности

К осени 2025 года около 10% работодателей планируют уменьшить число сотрудников, особенно в строительстве и IT. В то же время предприятия промышленности и те, кто занимается импортозамещением, намереваются расширять штат. Учредитель группы компаний «Регионхимснаб» Владимир Угрюмов рассказал «Известиям» о рисках сокращения персонала.

«Если мы говорим о химической промышленности, то здесь экономия на людях может привести к катастрофическим последствиям», — отметил эксперт.

Угрюмов считает, что сокращать расходы на персонал можно там, где это оправдано. Но в химической отрасли экономия на сотрудниках грозит снижением качества продукции и авариями.

Вместо массовых увольнений эксперт предложил реструктурировать бизнес-процессы и инвестировать в обучение кадров.