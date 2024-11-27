Учителям в Свердловской области вручили подарочные сертификаты на надгробия

Ural Mash: в Нижнем Тагиле педагогам подарили сертификаты на надгробия

Профсоюзная организация подарила учителям в Нижнем Тагиле сертификаты на пять тысяч рублей для покупки надгробий. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash .

По словам представителей профсоюза, сертификаты могут оказаться полезны педагогам, если умрет кто-то из их родственников. Также организация предоставляет учителям скидки на путевки в санатории, отметил канал.

Ural Mash добавил, что педагогам подарок в виде сертификатов на ритуальные услуги показался неуместным.

Ранее скандал разгорелся в Химках — учительница местной школы в знак протеста стала вести занятия с дуршлагом на голове. Таким образом она показала, что является сторонницей пастафарианства — шутливой религии, центральной идеей которой является вера в «макаронного монстра».