Учителям предложили снизить рабочую нагрузку и повысить зарплату

Кравцов: учителям надо повышать зарплату с учетом их нагрузки

Школьный учитель в России должен работать не больше 36 часов в неделю. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, по Трудовому кодексу учитель работает не больше 36 часов в неделю, но также время занимает работа со школьниками, проверка тетрадей, индивидуальная работа и подготовка к урокам.

«По нашим расчетам, средняя нагрузка должна составлять не более 1,4 ставки», — сказал Кравцов.

Министр добавил, что с учетом высокой нагрузки учителей нужно повышать им заработную плату.

Сотрудник Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков отмечал, что из-за низких доходов молодые педагоги вынуждены брать двойную-тройную рабочую нагрузку. По его словам, средняя заработная плата учителя не должна быть ниже средней по конкретному региону.