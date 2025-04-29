Учитель Казаков: оплата труда учителя должна соответствовать среднему уровню зарплаты в регионе

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявлял, что оптимальное число уроков, которое педагог должен вести ежедневно, ограничивается пятью-шестью занятиями.

Казаков подчеркнул, что большинство начинающих педагогов предпочитают превышать нормативную учебную нагрузку, составляющую 18 учебных часов в неделю, чтобы увеличить свою зарплату до приемлемых размеров. Получая минимальную оплату труда, равную в 2025 году 22 440 рублям, молодая учительница вынуждена искать дополнительную работу, принимая повышенную нагрузку и взяв классное руководство. Только таким образом она может рассчитывать на ежемесячный доход в диапазоне от 30 до 40 тысяч рублей.

Казаков предложил вернуться к идее, выдвинутой профсоюзом еще в 2018 году, согласно которой одна ставка педагогического работника должна оплачиваться в размере двух МРОТ. Однако и этот показатель уже недостаточен. Собеседник убежден, что справедливая оплата труда учителя должна соответствовать среднему уровню заработной платы в конкретном регионе.