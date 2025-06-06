Главный нарколог Подмосковья рассказал, почему курящие подростки чаще болеют

Электронки и вейпы пришли на замену обычных сигарет, а врачи стали еще сильнее бить тревогу. Дело в том, что курение этих устройств может привести к более негативным последствиям для здоровья подростков. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, что раньше с молодежью проводили беседы по поводу простого курения. Сейчас специалисты все больше делают акцент на электронных гаджетах. Дети до сих пор думают, что обычное курение вреднее, однако это миф.

«Во-первых, молодой некрепкий организм не имеет столько ресурсов, чтобы справиться с токсичным воздействием электронных сигарет. Во-вторых, их курение подтачивает иммунитет, и ребенок начинает больше болеть вирусными инфекциями, появляется кашель, боли в груди, иногда одышка. Кроме этого, курение вейпов может вызвать аллергические реакции, и даже отравление никотином — ведь их часто курят чаще, чем обычные сигареты», — отметил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Кроме того, никотин ухудшает когнитивные способности: подростки становятся рассеянными и уставшими. Также у них могут появиться нарушения сна или перепады настроения.

В ведомстве призвали родителей показывать детям хороший пример и не курить самим.