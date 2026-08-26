Учителя и родители в зоне риска. Омбудсмен предупредила об активизации аферистов

Омбудсмен Львова-Белова предупредила об активизации мошенников перед 1 сентября

Мошенники перед 1 сентября нацелились на учителей, школьников и их родителей. Они предлагают оформить несуществующие выплаты, просят деньги на нужды класса или данные для регистрации. О распространенных схемах обмана детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила в «Максе» .

«Перед началом учебного года мошенники все чаще используют школьную тему, чтобы получить деньги, данные банковских карт, пароли и коды из СМС. Под ударом — родители, дети и учителя», — заявила она.

Преступники, по информации Львовой-Беловой, предлагают участвовать в розыгрыше, оформить выплаты, активировать аккаунт, выбрать товары, подтвердить список участников линейки либо сдать деньги. Она призвала россиян перепроверять информацию, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Ранее киберполиция раскрыла алгоритм действий после необдуманного ввода данных на фишинговых сайтах. В некоторых случаях достаточно закрыть страницу.