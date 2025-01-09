Учителя будут получать по 2 млн рублей за переезд в новые регионы России

Выплаты «земским учителям» в новых регионах увеличены до 2 миллионов рублей

Выплаты по программе «Земский учитель» в новых регионах увеличили до 2 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

С 1 января 2025 года педагоги, которые переехали и будут работать в школах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, будут получать в качестве компенсации 2 миллиона рублей. До этого выплату в таком размере получали учителя, переехавшие в Дальневосточный федеральный округ. 1 миллион рублей полагался для всех остальных участников программы.

В этом году программа «Земский учитель» вошла в федеральный проект «Педагоги и наставники» нового нацпроекта «Молодежь и дети». Она помогает обеспечить учителями всех российских школьников даже в самых отдаленных городах, деревнях и селах.

«По поручению Президента Владимира Путина программа продлена до 2030 года. Она будет продолжена в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также рассказал, что в ближайшие два года по этой программе планируют закрыть три тысячи вакансий учителей.

Ранее президент Владимир Путин поручил запустить программу «Земский тренер» по привлечению учителей физкультуры на село с 2025 года.