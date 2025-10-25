Учитель Пратусевич посоветовал школьникам провести цифровой детокс на каникулах
Заслуженный педагог России Максим Пратусевич поделился с газетой «Взгляд» рекомендациями, как школьники могут наилучшим образом провести осенние каникулы.
По словам учителя, свободное время должно использоваться для восстановления и полноценного отдыха. Наилучшими видами досуга в период каникул он назвал физическую активность, чтение литературы, экскурсии, знакомство с театрами и музеями, а также небольшие путешествия и походы.
Пратусевич настоятельно рекомендовал детям отвлечься от экранов смартфонов и временно забыть о соцсетях, чтобы полноценно отдохнуть и восстановить психоэмоциональные ресурсы. По его мнению, постоянное пребывание в информационной среде усугубляет нагрузку на нервную систему и может приводить к утомлению и чувству усталости.