Свыше тысячи домашних животных вакцинировали в парках Подмосковья с начала года

Ежегодно 2 июля любители животных отмечают Международный день собак. Жители Подмосковья могут воспользоваться услугами государственных ветеринарных клиник и мобильных пунктов, развернутых в парках региона, для вакцинации и чипирования питомцев.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что в зонах отдыха с начала года привили свыше тысячи животных, а еще более 770 — чипировали. Кроме того, около 960 питомцев зарегистрировали в едином Реестре. Услугами ветеринаров воспользовались не только владельцы собак, но также кошек и других домашних животных.

Микрочипирование позволяет быстро идентифицировать питомца в случае его потери. Устройство содержит уникальный код, по которому можно установить данные о животном и контакты хозяина.

В июле мобильные ветеринарные пункты продолжат работу в 42 парках региона. Полный график выездов доступен на официальном сайте ведомства.

Для жителей отдаленных населенных пунктов и садоводческих товариществ предусмотрены специальные выездные мероприятия.

Уточнить адрес ближайшей клиники или записаться на прием можно через круглосуточную горячую линию 8(800)550-65-22 или на региональном портале госуслуг.

Электронный помощник «Вита» оперативно ответит на все вопросы, связанные с ветеринарными услугами в Подмосковье.