Ученый раскрыл секреты сбора лекарственных трав

Биотехнолог Цветов: при сборе лекарственных трав не нужно вырывать их с корнями

Любой человек может собирать и заготавливать лекарственные растения для личных нужд, но при этом важно соблюдать ряд правил. Об этом РИА «Новости» заявил заведующий лабораторией медицинских и биологических технологий в научном центре медико-биологических исследований адаптации человека в Арктике ФИЦ КНЦ РАН Никита Цветов.

Он напомнил, что нужно не вредить природе — не вырывать растения с корнями и не трогать экземпляры из Красной книги. Специалист отметил, что лекарственными свойствами обладают брусника и черника.

«Родиола розовая — мощный иммуностимулятор, адаптоген, улучшает выносливость, когнитивные функции. Только надо помнить, что родиола занесена в Красную Книгу и собирать ее в дикой природе нельзя», — добавил ученый.

Цветов также призвал не заниматься сбором растений в особо охраняемых природных территориях и вблизи дорог и заводов.

Ранее садоводам напомнили о важности обрезки томатов. Это помогает увеличить урожайность и предотвратить развитие фитофтороза.