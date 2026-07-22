Россиянам напомнили, что для хорошего урожая томатов нужно прищипнуть верхушку в конце июля

Обрезка томатов — важный агротехнический прием, который помогает увеличить урожайность и предотвратить развитие фитофтороза. Правильная обрезка позволяет направить энергию растения на формирование крупных плодов, сообщил сайт «Мойка78» .

Для обрезки нужно использовать острый секатор или ножницы, чтобы не травмировать ткани растения. Лучше всего проводить процедуру утром в сухую погоду. За один подход рекомендуется удалять максимум два-три здоровых листа, чтобы растение не испытало шок.

Пасынки — это боковые побеги, которые нужно удалять, когда их длина достигнет 3–5 см. Индетерминантные сорта ведут в один ствол, удаляя все пасынки, а детерминантные и полудетерминантные обычно формируют в два или три стебля.

Нижние листья удаляют, чтобы защитить посадки от болезней и заставить растение отдавать все силы плодам. Ориентиром для удаления листьев служит первый помидор в нижней грозди. Как только он увеличится до размеров грецкого ореха, можно удалять все листья ниже этой кисти.

Важно осматривать посадки раз в неделю и проводить удаление нижних листьев постепенно. Также нужно следить за здоровьем растений и немедленно удалять подозрительную зелень. Инструмент после каждого такого среза рекомендуется протирать спиртом.

В конце июля или начале августа нужно остановить рост куста путем прищипывания верхушки. Это помогает направить все силы растения на созревание плодов.