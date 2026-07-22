Россиянам напомнили, что для хорошего урожая томатов нужно прищипнуть верхушку в конце июля
Обрезка томатов — важный агротехнический прием, который помогает увеличить урожайность и предотвратить развитие фитофтороза. Правильная обрезка позволяет направить энергию растения на формирование крупных плодов, сообщил сайт «Мойка78».
Для обрезки нужно использовать острый секатор или ножницы, чтобы не травмировать ткани растения. Лучше всего проводить процедуру утром в сухую погоду. За один подход рекомендуется удалять максимум два-три здоровых листа, чтобы растение не испытало шок.
Пасынки — это боковые побеги, которые нужно удалять, когда их длина достигнет 3–5 см. Индетерминантные сорта ведут в один ствол, удаляя все пасынки, а детерминантные и полудетерминантные обычно формируют в два или три стебля.
Нижние листья удаляют, чтобы защитить посадки от болезней и заставить растение отдавать все силы плодам. Ориентиром для удаления листьев служит первый помидор в нижней грозди. Как только он увеличится до размеров грецкого ореха, можно удалять все листья ниже этой кисти.
Важно осматривать посадки раз в неделю и проводить удаление нижних листьев постепенно. Также нужно следить за здоровьем растений и немедленно удалять подозрительную зелень. Инструмент после каждого такого среза рекомендуется протирать спиртом.
В конце июля или начале августа нужно остановить рост куста путем прищипывания верхушки. Это помогает направить все силы растения на созревание плодов.