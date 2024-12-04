Ученый РАН указал на особенности упавшего в Якутии астероида

Ученые сумели заранее просчитать появление упавшего в Якутии астероида и определить траекторию его движения. Об этом «Известиям» сообщил член комитета по метеоритам РАН, профессор и руководитель лаборатории Extra terra consortium Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский.

По его словам, земные телескопы наблюдают слишком маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является для ученых огромной удачей.

«Время и траекторию падения рассчитали уже позже, но это высокий успех, большое достижение. Астероид COWEPC5 был не опасен из-за небольшого размера. Поэтому шанс на нахождение его следов в кратере очень невелики. При входе в атмосферу скорость небесного тела составила около 15–16 км/с», — сказал Гроховский.

Астероид прошел в небе над Якутией 3 декабря. Небесное тело оказалось слишком маленьким, а большая часть его сгорела в земной атмосфере.