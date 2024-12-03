«Упал просто камушек». Астероид в Якутии оказался безобидным

Астролог Зак заявил, что пролет астероида над Якутией не сулит ничего плохого

В небе над Якутией 3 декабря пронесся астероид. В прошлом метеориты и кометы связывали с дурным предзнаменованием и недовольством богов. Сертифицированный таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с 360.ru отметил, что никаких неприятностей из-за падения небесного тела ждать не стоит.

Зак подчеркнул, что астероид был довольно маленьким, а большая его часть сгорела в атмосфере.

«По сути, упал просто камушек. <…> Астероиды с астрологической точки зрения никак не влияют на Землю. Сказать, что это какое-то предзнаменование, тоже [нельзя]», — заметил он.

Астролог пояснил, что сверялся с транзитными картами на ближайшую неделю: в них информации о том, что должно произойти нечто негативное или, наоборот, позитивное, нет.

«Все ровно и спокойно», — заключил он.

Астероид заметили жители Олекминского и Ленского районов Якутии. Кадры его пролета публиковал 360.ru.