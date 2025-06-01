Ученый РАН Сергей Богачев заявил о сильнейшей магнитной буре

На Земле с воскресенья продолжается сильная магнитная буря, которая уже достигла предпоследнего уровня по мощности. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По его словам, вспышка на Солнце в субботу вызвала выброс плазмы, который частично достиг Земли. Это и стало причиной магнитной бури, которая, по прогнозам ученых, может усилиться до максимального уровня — G5 по пятибалльной шкале.

Богачев отметил, что плазма вокруг Земли сохраняет очень высокие параметры уже более трех часов. Сейчас уровень магнитной активности — G4, что считается серьезным показателем.

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